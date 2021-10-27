На Київщині перейменували вулиці Терешкової та Жукова

У Фастівському районі змінили назви дві вулиці і провулок, що носили ім'я «єдинороски»

Фастівська міська рада перейменувала провулок і вулицю у Фастові та вулицю в селі району, названі на честь радянської космонавтки, а нині депутатки-«єдинороски» Валентини Терешкової. Також перейменовано вулицю у селі Веприк, названу на честь маршала Жукова Про це повідомляє пресслужба Фастівської міської ради.

Так, вулицю та провулок Терешкової перейменовано на честь героя війни на Донбасі, старшого солдата Збройних сил України, кулеметника (11-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь», 59 окрема мотопіхотна бригада) Андрія Нестеренка.

Вулицю Терешкової у селищі Мала Снітинка перейменовано на честь солдата ЗСУ, учасника російсько-української війни Руслана Геги.

Вулицю Жукова у селі Веприк перейменовано на честь учасника війни в Афганістані Сергія Жукова.

«Чудово, що окрім окупантки Терешкової, перейменували ще вулицю на честь Жукова. Звісно, погано, що лишилось десь ще 130 вулиць на неокупованій території, але думаю ми дожмемо», – прокоментував координатор проєкту «Декомунізація.Україна» Вадим Позняков.

Як повідомлялося, кияни пропонують перейменувати проспект Володимира Маяковського на проспект Семена Гулака-Артемовського та бульвар Перова на бульвар Максима Березовського.

Раніше Національна академія наук України пропонувала перейменувати бульвар Дружби Народів у Києві у проспект Бориса Патона.