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    Події в Україні

    Креативність влади не врятувала. У Лубнах скинули пам'ятник Чапаєву (фото)

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    Сьогодні вночі невідомі скинули пам'ятник Василю Чапаєву із постаменту - Креативність влади не врятувала. У Лубнах скинули пам'ятник Чапаєву (фото)
    Сьогодні вночі невідомі скинули пам'ятник Василю Чапаєву із постаменту
    Фото: Олександр Рудоманов / Facebook

    Пам'ятник Чапаєву мали давно демонтувати, однак у 2015 році він був перейменований на пам'ятник Чапаєвській дивізії та залишився стояти

    У місті Лубни Полтавської області у ніч проти 26 жовтня невідомі знесли пам'ятник начальнику дивізії Червоної армії Василю Чапаєву. Про це повідомляє місцеве видання «Зміст» із посиланням на прессекретаря поліції Полтавщини Юрія Сулаєва.

    Пам'ятник Чапаєву мали давно демонтувати, однак у 2015 році він був перейменований на пам'ятник Чапаєвській дивізії та залишився стояти.

    Сьогодні вночі невідомі скинули пам'ятник із постаменту. Також цієї ночі у Лохвиці було знесено Пам'ятник комсомольцям.

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    Пам'ятник Чапаєву у Лубнах, фото: УП
    Пам'ятник Чапаєву у Лубнах, фото: Олександр Рудоманов / Facebook
    Пам'ятник Чапаєву у Лубнах, фото: УП
    Пам'ятник комсомольцям у Лохвиці, фото: УП
    Пам'ятник комсомольцям у Лохвиці, фото: Історична Полтава
    Пам'ятник Чапаєву у Лубнах, фото: телестудія Лубни
    Пам'ятник Чапаєву у Лубнах, фото: Олександр Рудоманов / Facebook

    До слова, у Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу.

    Нагадаємо, львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова.

    Як відомо, Верховна Рада повернула селу Мармузовичі Львівської області назву, яка була в нього до перейменування у рамках декомунізації – Андріївка.

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    Теги: історія декомунізація СРСР Полтавщина пам'ятник
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    Креативність влади не врятувала. У Лубнах скинули пам'ятник Чапаєву (фото)