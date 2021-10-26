Психолог розповів, чому українці, які валять пам’ятники Леніну, продовжують шкодувати за СРСР

Декомунізація проходить під «Олів'є» та радянські фільми

Декомунізація в Україні відбувається на межі конфлікту інтересів: молодь зацікавлена щось змінити, а старше покоління дорожить радянськими традиціями. Про це розповів політичний психолог Валентин Кім у матеріалі «Главкому»«Колективна шизофренія? 10 прикладів, як українці суперечать самі собі».

«Коли ми міряємо «середню температуру у палаті», притаманну нам як нації, ми часто отримуємо дуже суперечливі результати. Це пояснюється тим, що у нас для різних вікових груп характерні абсолютно протилежні тенденції. Наприклад, декомунізацію в основному підтримують люди середнього і молодого віку», – зазначив Кім.

Психолог уточнює, що тим людям, які народилися і виросли за часів Незалежності, взагалі важко вже зрозуміти, що таке комунізація – відтак для них питання декомунізації не є актуальним.

«Декомунізація – це процес активної меншості. Не так багато людей було серед прибічників запуску цього процесу по усій країні. Певно, всі пам’ятають, скільки жорстких і агресивних суперечок точилося навколо повалення пам’ятника Леніна у центрі Києва 8 грудня 2013 року. Багато людей висловлювалися проти», – нагадує Кім.

Однак процес декомунізації був запущений, і не тому, що більшість почала її підтримувати, а тому, що його змогла впровадити активна меншість.

«Коли ми говоримо про такі суперечності, варто зазначити, що деякі процеси у нас відбуваються саме завдяки активності меншості, а деякі (суперечності) – як, приміром, олів’є на Новий рік – існують через пасивність більшості. Пасивна більшість продовжує сповідувати старі принципи. У нас різні вікові групи підтримують різні тренди. І якщо молоді цікава декомунізація, то старшому поколінню якраз хочеться зберегти якісь радянські традиції», – резюмував Валентин Кім.

Нагадаємо, у Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу.

До слова, президент Зеленський заявив, що питання перейменування вулиць має йти еволюційним шляхом, а вирішувати як назвати ту чи іншу вулицю має місцева громада.

Більше читайте у матеріалі: Колективна шизофренія? 10 прикладів, як українці суперечать самі собі