На Вінниччині знайшовся недекомунізований Котовський: активіст назвав адресу

Активіст каже, що у невідомих патріотів «є шанс завалити унікального боввана»

У Вінницькій області знайшовся ще один недекомунізований монумент на честь радянського діяча та військового Григорія Котовського. Про знахідку повідомив Вадим Поздняков, український громадський активіст, голова громадської організації «Світанок» та співзасновник проєктів «Декомунізація.Україна» та «Мова.Харків».

«Ще одна декомунізаційна знахідка! Наші прихильники надіслали фотографію пам'ятника Котовському, який зберігся у селі Жеребилівка Могилів-Подільського району на Вінниччині. Про інших Котовських, які збереглися, – не знаємо, тому ймовірно, що це може бути останній пам'ятник на його честь в Україні», – написав він і додав, що у невідомих патріотів «є шанс завалити унікального боввана».

Григорій Котовський – радянський військовий і політичний діяч, учасник Громадянської війни. Пройшов шлях від злочинця, який промишляв нальотами в Бессарабії (південь Одеської області), до члена Союзного, Українського й Молдовського центрального виконавчого комітету. Член Реввійськради СРСР. За своє життя встиг неодноразово побувати в тюрмі, отримав смертний вирок, який не виконали, воював на румунському фронті у Першій світовій війні. Був убитий під час відпочинку в радгоспі Чабанка під Одесою (нині смт Чорноморське) 1925 року.

Радянська влада вирішили не ховати Котовського, а забальзамувати його тіло. Як місцезнаходження мавзолею комдива розглядали Одесу, Бердичів, Балту, але в підсумку обрали Бірзулу, яку після похорону перейменували в Котовськ, що став зараз Подільськом. На похорон з Москви прибув один з перших маршалів СРСР Семен Будьонний і кілька інших високих військових діячів часів початку СРСР. А сама процедура за масштабом була порівняна з похороном Леніна.

Мавзолей проіснував до 1941 року, коли його знищив наступ німців. Тіло комдива викинули в траншею разом з тілами інших розстріляних. У 1966 році мавзолей відновили, а замість мумії в нього помістили кістки, що, ймовірно, належать Котовському. Вони зберігаються в склепі донині.

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