Активність ворожої авіації: жителі більшості областей прокинулись від сирен

Влада закликає українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі

Сирени лунають на півдні, сході та у центрі

У східній, північній та центральній частині України оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.