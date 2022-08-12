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Окупанти готують провокації до Дня незалежності, – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готують провокації до Дня незалежності, – Данілов
Сили оборони України працюють над тим, щоб розкусити плани ворога
фото ілюстративне

Секретар РНБО: «Ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках» 

Російські загарбники регулярно готують різноманітні підступні кроки проти України. Є інформація про ймовірні провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Вони (окупанти, – ред.) цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках», – зазначив Данілов.

Данілов не розкрив деталей, проте зазначив, що це нормальна ситуація, оскільки в Україні триває повномасштабна війна.

«Фахівці постійно працюють над виявленням планів ворога і їхньою нейтралізацією. Дають дипломатичну, воєнну або іншу відповідь», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Росії готують інформаційну «акцію», спрямовану на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

За інформацією ГУР МО, за задумом авторів «акції», буде «створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого «Фонду Зеленського» на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ долучитися до його «діяльності». 

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Теги: росія окупанти РНБО війна День Незалежності Україна війна в Україні

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