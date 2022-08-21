Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля

Володимир Миленко
glavcom.ua
Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля
Росія може посилити обстріли українських міст до 24 серпня, аби перекрити власні невдачі під Києвом і у Криму
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть отримати компенсацію за власний провал та вибухи у Криму

Рашистські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Таким чином росіяни намагатимуться компенсувати свої невдачі, які мали місце протягом шести місяців війни, зокрема, за провал плану захоплення Києва за три дні. Крім того, Росія може помститися за репутаційний провал у світі, за «спекотний серпень» в Криму (де в останні дні регулярно трапляють інциденти із безпілотниками та ППО – ред.).

«Не треба говорити про якийсь там апокаліпсис, а треба обережно ставитися до свого життя», – заявив Подоляк, закликавши українців не ігнорувати сирени повітряної тривоги у найближчі дні.

Нагадаємо, у Держдумі Росії закликали посилити обстріли Києва ще у липні.

Самі ж рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності.

Теги: Михайло Подоляк росія обстріл війна День Незалежності

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогорічний День Незалежності у Києві пройде без масових заходів. Існує небезпека рашистського обстрілу столиці
Масові заходи до Дня Незалежності у Києві скасовані, – ЗМІ
Сьогодні, 12:06
Сили оборони України працюють над тим, щоб розкусити плани ворога
Окупанти готують провокації до Дня незалежності, – Данілов
12 серпня, 11:50
На Харківщині змінили тривалість комендантської години
На Харківщині влада ввела нові обмеження до Дня Незалежності
Вчора, 22:53

Політика

Хто із українських діячів співпрацював з Дугіним (фото)
Хто із українських діячів співпрацював з Дугіним (фото)
Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля
Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля
Банкова прокоментувала загибель доньки Дугіна
Банкова прокоментувала загибель доньки Дугіна
Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ
Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ
Банкова прокоментувала закиди Росії про отруєння військових
Банкова прокоментувала закиди Росії про отруєння військових
Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки
Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
64K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
38K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
33K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
32K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
26K
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту