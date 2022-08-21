Росія збільшить кількість обстрілів до Дня Незалежності? Банкова пояснила логіку Кремля

Росія може посилити обстріли українських міст до 24 серпня, аби перекрити власні невдачі під Києвом і у Криму

Окупанти хочуть отримати компенсацію за власний провал та вибухи у Криму

Рашистські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Таким чином росіяни намагатимуться компенсувати свої невдачі, які мали місце протягом шести місяців війни, зокрема, за провал плану захоплення Києва за три дні. Крім того, Росія може помститися за репутаційний провал у світі, за «спекотний серпень» в Криму (де в останні дні регулярно трапляють інциденти із безпілотниками та ППО – ред.).

«Не треба говорити про якийсь там апокаліпсис, а треба обережно ставитися до свого життя», – заявив Подоляк, закликавши українців не ігнорувати сирени повітряної тривоги у найближчі дні.

Нагадаємо, у Держдумі Росії закликали посилити обстріли Києва ще у липні.

Самі ж рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності.