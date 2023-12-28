Аналітики ISW пояснили, чи зацікавлений Путін у переговорах

РФ продовжить переслідувати свої експансіоністські територіальні цілі з «демілітаризації» України

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних переговорах, попри повідомлення про те, що західні офіційні особи стають прихильнішими до ідеї щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Видання Politico у матеріалі за 27 грудня цитує неназваних представників адміністрації президента США Джо Байдена і європейського дипломата, які зміщують свою увагу з підтримки повної перемоги України над Росією на покращення позиції Києва в можливих переговорах із РФ про припинення війни», – йдеться в повідомленні.

Politico зазначає, що такі переговори, найімовірніше, змусять Україну поступитися територією. 27 грудня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Захід має намір заморозити війну в Україні, а потім представити це як перемогу, і риторично запитав, яких перемог досягли США у В'єтнамі, Афганістані й Іраку, зробивши те саме.

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«Згадка Лавровим ролі США у В'єтнамі, Афганістані й Іраку свідчить про те, що він розглядає дискусію Заходу про замороження війни і підготовку до можливих переговорів України з Росією як готовність Заходу визнати поразку України», – зазначають експерти.

Повідомляється, що заява Лаврова збігається з нещодавніми заявами інших російських офіційних осіб. Усі свідчать про те, що Росія не зацікавлена в замороженні війни чи участі в чесних переговорах і продовжить переслідувати свої експансіоністські територіальні цілі з «демілітаризації» України.

Також аналітики ISW заявили, що окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року.