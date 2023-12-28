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Росія пригрозила Південній Кореї за посилення санкцій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія пригрозила Південній Кореї за посилення санкцій
Офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі
фото: з відкритих джерел

Марія Захарова: «Ми залишаємо за собою право вживати заходів у відповідь, і не обов’язково симетричних»

Москва готова помститься Сеулу за розширення списку товарів, які не можна експортувати до РФ без спеціального дозволу. Про це заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова, повідомляє Reuters.

За її словами, Південна Корея зробила «недружній крок за вказівкою Вашингтона». Вона також додала, що це вплине на економіку та промисловість Південної Кореї.

«Ми залишаємо за собою право вживати заходів у відповідь, і не обов’язково симетричних. Вони (південнокорейці – «Главком») не повинні бути здивовані», – пригрозила Захарова.

Нагадаємо,  26 грудня, офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби.

Раніше повідомлялося, що США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР.

Раніше Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР.

Теги: росія промисловість Японія Південна Корея

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