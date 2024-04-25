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Окупанти досягли успіхів на двох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти досягли успіхів на двох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжили наступ у напрямку Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було

Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках Херсонської області. Водночас окупанти просунулися на захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

24 квітня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), однак лінія фронту не змінилася. Українські війська відбили російські атаки на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська поблизу Спірного та Виїмки.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 24 квітня заявив, що російські війська посилюють авіаудари та транскордонні нальоти диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні райони Сумської області. 24 квітня тривали позиційні бої поблизу Сватового та Кремінної, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. 

Окупанти продовжили наступ у напрямку Часового Яру (на схід від Бахмута), але підтверджених змін на лінії фронту не було. Командир українського батальйону, який діяв поблизу Часового Яру, повідомив 24 квітня, що російські штурми Іванівського минулого тижня були безуспішними і що російські війська накопичують сили під Бахмутом для поповнення втрат і формування нових штурмових груп. The Wall Street Journal (WSJ) повідомляє, що російські сили завдають ударів плануючими бомбами по будівлях, які забезпечують українським силам значне прикриття в Часовому Яру

Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 24 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центральній та північній частині Семенівки. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили Новобахмутівку і просунулися на схід від Новокалинового, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих тверджень.

Кілька російських мілблогерів продовжували стверджувати, що російські війська захопили Очеретине, тоді як інші стверджували, що російські війська контролюють більшу частину населеного пункту. ISW досі не знайшов візуального підтвердження російських заяв. 

Повідомляється, що російські війська продовжують ризикувати, щоб досягти тактично значних успіхів на північний захід від Авдіївки. 24 квітня The Telegraph повідомило, що 20-21 квітня російські війська здійснили вузьке проникнення до Очеретиного, атакуючи під час ротації українських бригад на передовій. ISW не може підтвердити цей звіт. 

Російські війська нещодавно підтвердили просування на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної Новомихайлівки. Російські сили продовжували атакувати на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Водяного.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області 24 квітня тривали бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російський богер заявив, що російські війська посилюють удари безпілотників біля Павлівки для підготовки до штурмових дій на Вугледарському напрямку.

Російські війська нещодавно незначно просунулися в Роботине на тлі позиційних боїв у західній Запорізькій області 24 квітня. Російський блогер стверджує, що кількість наземних штурмів у цьому районі за останні кілька днів значно зменшилася, але Оріхівський напрямок залишається активним.

Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках Херсонської області на лівому березі річки Дніпро на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 24 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня підтверджують, що українські сили все ще утримують позиції в населеному пункті.

Теги: наступ ЗСУ фронт війна

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