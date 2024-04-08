Нічна атака на Україну, місцеві вибори у Польщі: головне за ніч

Головні новини ночі проти 8 квітня

Повітряна тривога на Київщині. Встановлено командира РФ, який віддав наказ розстріляти українських бійців у Кринках. Жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу вперше за 10 років. У Польщі закінчився перший тур місцевих виборів. Юлію та Олексія Навального оголошено лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Повітряна тривога на Київщині

О 01:59 у Київські області відбувся відбій повітряної тривоги. Як повідомляли Повітряні сили України, тривога була пов'язана з небезпекою від БПЛА.

Київська міська військова адміністрація попереджала про роботу систем ППО.

Тривога на Київщині тривала 1 годину 10 хвилин.

Встановлено командира РФ, який віддав наказ розстріляти українських бійців у Кринках

7 квітня в мережі поширилося відео, як росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. За інформацією evocation.info, цей злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

Відомо, що Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел. 2004 року закінчив школу і вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Після закінчення училища у 2009 році продовжив службу у 45-му полку спецназу повітрянодесантних військ у місті Кубинка, Московській області.

Після закінчення Військової академії Генерального штабу Росії Іштуганов був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади в місті Ульяновськ.

Evocation.info зазначає, що у складі 31 десантно-штурмової бригади Сергій Іштуганов брав участь на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Цей підрозділ «відзначився» тим, що зазнав величезних втрат під час висадки у Гостомелі, а також у боях на Донеччині. Пізніше його розформували.

Сергій Іштуганов несе відповідальність за розстріл українських військових у Кринках фото: evocation.info

Зазначається, що на цю мить Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії повітрянодесантних військ Росії. Цю дивізію було створено восени 2023 року для участі у війні проти України. Мінімум із листопада знаходиться на Херсонському напрямку, до її зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Військовослужбовці цього підрозділу неодноразово потрапляли в резонансні скандали. У тому числі їх звинувачували у здирництвах, грабежах та вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також відзначається жорстокість командирів стосовно особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур та позасудових розправ.

Evocation.info наголошує, що безпосередньо 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ у районі населеного пункту Кринки. Крім того, що всі Росії практично повністю стерли з землі це село, вони причетні до цілого ряду воєнних злочинів, як проти мирних жителів, так і проти бійців ЗСУ.

Жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу вперше за 10 років

За підсумками матчу останнього туру відбору проти Словаччини, жіноча збірна України з гандболу вийшла на чемпіонат Європи-2024. Про це повідомляє Суспільне.

Німеччина, Словаччина та Ізраїль стали суперницями України у кваліфікації на Євро-2024.

У перших п'яти турах жіноча збірна України здобула три перемоги. Дві над Ізраїлем та одну над Словаччиною, а обох поразок зазнали від німкень.

Видання пише, що Німеччина достроково виграла відбіркову групу та вийшла на Євро. Натомість доля другої прямої путівки вирішувалась у матчі останнього туру між Словаччиною та Україною: щоб зберегти друге місце та кваліфікуватись на турнір, підопічним Бориса Чижова було достатньо не програти словачкам з різницею у понад п'ять голів.

Жіноча збірна України з гандболу посіла друге місце у групі та вперше з 2014 року зіграє на жіночому чемпіонаті Європи з гандболу.

У Польщі закінчився перший тур місцевих виборів

У неділю, 7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування. Загалом по всій Польщі було утворено 31 460 дільниць, голосування відбувалося з 7:00 до 21:00. Партія «Право і справедливість» набрала найбільшу кількість голосів 33,7%. Про це повідомляє tvp.info.

За результатами екзитполів «Право і справедливість» 33,7%, «Громадянська платформа» 31,9%, «Третій Шлях» 13,5%, «Конфедерація» 7,5%, «Лівиця» 6,8%, «Безпартійні самоурядовці» 2,7%.

Правоконсервативна опозиційна партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського (33,7%) лідирує на виборах до сеймиків воєводств Польщі. Однак представники партії «Громадянська платформа» Дональда Туска (31,9%) мають найвищі шанси стати мерами найбільших міст.

Дані екзитполу свідчать, що на виборах мерів великих міст перемогли у першому турі представники партії влади. Зокрема, у Варшаві вже у першому турі перемагає чинний мер Рафал Тшасковський («Громадянська платформа»), який з результатом 59,8% випередив кандидата Тобіаша Бохенського 18,5% («Право і справедливість»).

У першому турі перемагає також чинний мер Гданська Александра Дулькевич 62,3% («Громадянська платформа»).

Мером міста Катовіце став Марцін Крупа 66, 5% («Громадянська платформа»).

Юлію та Олексія Навального оголошено лауреатами «Премії за свободу ЗМІ»

Цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». Про це повідомляють організатори премії Welmer Media Group (WMG).

Зазначається, що церемонія нагородження відбудеться на політико-економічному конгресі Людвіга Ерхарда.

«Юлія Навальна є сміливою лідеркою руху опору в Росії. Після смерті свого чоловіка Олексія, який загинув 16 лютого 2024 року в сибірському таборі від рук катувальників Володимира Путіна, вона є лідером демократичного пробудження в Росії. Протягом багатьох років Навальні були найвидатнішими опозиційними активістами путінської деспотії», – заявили журі.

За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр». Вона закликала вільний світ притягнути Путіна до відповідальності за його агресивну війну проти України.

«Подружжя Навальних вшановується за хоробру та ненасильницьку боротьбу проти жорстокої диктатури в Росії. Вони є обличчями кращої, нової, вільної та демократичної Росії. Вони є героями опору нашого часу, які готові пожертвувати своїм життям заради кращого світу», – журі пояснили свій вибір.

Юлія Навальна особисто прийме нагороду. З промовою виступить лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц.

«Премія за свободу ЗМІ» присуджується громадському діячу, який зробив особливий внесок у свободу слова, політичний діалог і демократію. У 2022 році лауреатом був президент України Володимир Зеленський.