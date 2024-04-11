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Окупанти вдарили по Трипільській ТЕЦ новими ракетами – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Трипільській ТЕЦ новими ракетами – ЗМІ
Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації
фото з відкритих джерел

Росія вже не вперше використовує ракету Х-69 для удару по Україні

Російські окупати вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини. Про це свідчать знайдені уламки цієї ракети, пише Defense Express з посиланням на джерела.

Зокрема, дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.

До слова, окупанти вже не вперше використовують Х-69 для удару по Україні. Перша згадка про їх використання з'явилась ще в лютому 2024 року, хоча, як зазначає видання, поодинокі випадки були ще у 2023 році. Згодом це підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) у своїй публікації про дослідження уламків Х-69.

Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння.

Як зазначає видання, попередньо дальність застосування ракети становила до 290 км. Вага бойової частини декларувалась у межах 310 кг. Система наведення ракети, за деклараціями – оптико-електронна екстремально-кореляційна система корекції (Dsmac), аналогічно, як і Х-101, супутникова навігація з завадозахищеними антенами «Комета-М», а також інерціальна. А головною особливістю зазначається можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101.

Як зазначають журналісти, попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж «гіперзвуковий» Х-47М2 «Кинжал», використанням РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією.

«По-перше, її результативний удар, на жаль, говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К. Також її використання, саме за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв»,– пише видання.

Дальність ураження з гіпотетичних пускових районів Х-69 з дальністю 400 км
Дальність ураження з гіпотетичних пускових районів Х-69 з дальністю 400 км
фото: Defense Express

Однак це станеться лише після налагодження її серійного виробництва. Як зазначає видання, на вже детально дослідженій у лютому ракеті номера відповідали виробництву у кінці 2023 року.

Водночас дальність застосування цієї ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 км.

Зазначимо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині. Через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність, може виникнути дефіцит електроенергії у пікові вечірні години. Тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: окупанти війна ТЕЦ обстріл російська ракета

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