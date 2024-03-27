«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку

З початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов та його бізнеси спрямувати на допомогу військовим та цивільним українцям понад 7,6 млрд грн

Мілітарна ініціатива передала захисникам України сім тисяч одиниць засобів зв’язку від початку великої війни

Стійкий зв’язок на фронті – принципово важлива потреба для військових у ході бойових дій. Аналоговий зв’язок вже є застарілим і, як правило, не виконує необхідних для сучасної війни функцій. Тому ЗСУ потребує сучасних цифрових приладів, щоб створювати системи захищеного зв’язку. У оснащенні підрозділів участь беруть приватні ініціативи, як «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

«Війську вкрай необхідне телекомунікаційне обладнання: від індивідуальних рацій та автомобільних радіостанцій до мобільних вузлів зв’язку. Не менш важливе і сучасне цифрове обладнання для стаціонарних вузлів та каналів звʼязку. Нашим захисникам необхідні також і засоби РЕБ, в т.ч. і для боротьби з ворожими дронами та системами звʼязку. Тому «Сталевий фронт» регулярно надає обладнання та засоби, що дозволяють українським захисникам підтримувати надійний зв'язок навіть у найбільш віддалених та небезпечних районах, забезпечуючи ефективне управління та координацію дій» – коментує представник «Сталевого фронту», гендиректор «Укртелеком» Юрій Курмаз.

Так нещодавно бригада спецпризначення «Азов» Нацгвардії України отримала велику партію техніки для ефективної боротьби з ворогом, зокрема 150 радіостанцій та 9 ретрансляторів.

«Хлопці в цьому підрозділі мотивовані, це справжні бійці. Сталевий фронт підтримує «Азов» на постійній основі, і ми будемо робити це й надалі, у 2024 році», – запевняє представник «Сталевого фронту» Олександр Водовіз.

«Для нас завжди є три вкрай необхідних речі: зв’язок, дрони та транспорт. Адже часто-густо від їхньої наявності залежить життя бійців», – зазначає командир роти стрілецького батальйону під позивним «Міхалич».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов та його бізнеси спрямувати на допомогу військовим та цивільним українцям понад 7,6 млрд грн.