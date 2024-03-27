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«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
З початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов та його бізнеси спрямувати на допомогу військовим та цивільним українцям понад 7,6 млрд грн
фото: «Сталевий фронт»

Мілітарна ініціатива передала захисникам України сім тисяч одиниць засобів зв’язку від початку великої війни

Стійкий зв’язок на фронті – принципово важлива потреба для військових у ході бойових дій. Аналоговий зв’язок вже є застарілим і, як правило, не виконує необхідних для сучасної війни функцій. Тому ЗСУ потребує сучасних цифрових приладів, щоб створювати системи захищеного зв’язку. У оснащенні підрозділів участь беруть приватні ініціативи, як «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

«Війську вкрай необхідне телекомунікаційне обладнання: від індивідуальних рацій та автомобільних радіостанцій до мобільних вузлів зв’язку. Не менш важливе і сучасне цифрове обладнання для стаціонарних вузлів та каналів звʼязку. Нашим захисникам необхідні також і засоби РЕБ, в т.ч. і для боротьби з ворожими дронами та системами звʼязку. Тому «Сталевий фронт» регулярно надає обладнання та засоби, що дозволяють українським захисникам підтримувати надійний зв'язок навіть у найбільш віддалених та небезпечних районах, забезпечуючи ефективне управління та координацію дій» – коментує представник «Сталевого фронту», гендиректор «Укртелеком» Юрій Курмаз.

«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку фото 1

Так нещодавно бригада спецпризначення «Азов» Нацгвардії України отримала велику партію техніки для ефективної боротьби з ворогом, зокрема 150 радіостанцій та 9 ретрансляторів.

«Хлопці в цьому підрозділі мотивовані, це справжні бійці. Сталевий фронт підтримує «Азов» на постійній основі, і ми будемо робити це й надалі, у 2024 році», – запевняє представник «Сталевого фронту» Олександр Водовіз.

«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку фото 2

«Для нас завжди є три вкрай необхідних речі: зв’язок, дрони та транспорт. Адже часто-густо від їхньої наявності залежить життя бійців», – зазначає командир роти стрілецького батальйону під позивним «Міхалич».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов та його бізнеси спрямувати на допомогу військовим та цивільним українцям понад 7,6 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов фронт військова допомога

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