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За два роки війни «Укртелеком» побудував 11 тис. км оптичних ліній

Дарія Демяник
glavcom.ua
За два роки війни «Укртелеком» побудував 11 тис. км оптичних ліній
«Укртелеком» фокусується на модернізації і розширенні оптичної інфраструктури задля потреб населення і бізнесу
фото: depositphotos.com

Компанія допомагає розвиває інфраструктуру для потреб Сил оборони

За час повномасштабної війни у 2022-2023 роках «Укртелеком» побудував 11 тисяч кілометрів оптичних ліній: до оптичної мережі підключено сотні медичних та освітніх закладів та сотні тисяч домогосподарств. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Розширення оптичної інфраструктури «Укртелеком» відбувається за рахунок встановлення сучасного телекомунікаційного обладнання, прокладання нових волоконно-оптичних ліній зв’язку, заміни старих мідних мереж на оптичні, у тому числі і під час відновлення мережі на деокупованих територіях. Оптична мережа «Укртелеком» уже сягає 80 тисяч кілометрів. Компанія розбудовує інфраструктуру, інвестуючи у розвиток мережі FTTH/P за технологією GPON.

«У 2023 році «Укртелеком» інвестував близько 500 млн грн на розвиток і модернізацію мережі та своєї IT-інфраструктури. У цьому році плануємо збільшити обсяг інвестицій на 70% – до понад 800 млн грн. І за рахунок цього побудувати ще більше 8 тисяч кілометрів оптичних ліній зв'язку», – заявив генеральний директор «Укртелекому» Юрій Курмаз.

Наразі волоконно-оптична мережа «Укртелеком» забезпечує доступ до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що, у свою чергу, дозволяє використовувати увесь потенціал цифрових сервісів у державному та приватному секторах, стають доступними послуги на базі IP-технологій, зокрема інтерактивне телебачення у HD та 4К якості, відеоконференції та інтернет-телефонія.

«Укртелеком» фокусується на модернізації і розширенні оптичної інфраструктури задля потреб населення і бізнесу, надає сталий зв’язок державним органам та спецкористувачам – Силам безпеки та оборони України.

На оборонні потреби «Укртелеком» спрямував понад 210 млн грн благодійної допомоги у рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». АТ «Укртелеком» – найбільший платник податків серед операторів та провайдерів фіксованого зв’язку в Україні: так, у 2023 році сплачено понад 1,35 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

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Теги: українці Україна фронт населення послуги Укртелеком інтернет телебачення

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