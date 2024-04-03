Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях

У ніч проти 3 квітня окупанти атакували Україну чотирма БпЛА «Shahed-136/131». Усі «шахеди» було знищено. Про це повідомили Повітряні сили України.

«Ворог застосував чотири БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться в повідомленні.

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що у Київській області о 03:11 була оголошена повітряна тривога. Тривога тривала 40 хвилин.

До слова, триває 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.