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Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях

У ніч проти 3 квітня окупанти атакували Україну чотирма БпЛА «Shahed-136/131». Усі «шахеди» було знищено. Про це повідомили Повітряні сили України.

«Ворог застосував чотири БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться в повідомленні.

Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів» фото 1

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що у Київській області о 03:11 була оголошена повітряна тривога. Тривога тривала 40 хвилин.

До слова, триває 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Повітряні сили ЗСУ росія війна Україна безпілотник

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