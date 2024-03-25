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ЗСУ повідомили про насліди для флоту Росії після ураження кораблів у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про насліди для флоту Росії після ураження кораблів у Криму
Підбиті «Ямал» та «Азов» могли вмістити до 500 тонн техніки і вантажів
фото з відкритих джерел

23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов»

Внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях «Ямал» та «Азов» суттєво постраждали російські логістика та управління військами. Про це повідомила прессекретар Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Гуменюк, ураження російських військових десантних кораблів має для окупантів декілька факторів впливу, таких як логістика та здатність управління військами.

«Відповідно відбувається переорієнтування в управлінні військами, переорієнтування сил і засобів, оскільки втрачені конкретні керівники. Крім того, це потужний морально-психологічний удар по війську в цілому. Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони, і втручання в подальший розвиток бойових дій», – підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що в українських захисників ще багато роботи та відповідних об'єктів. «Те що логістика, зокрема, флоту, знову виявилася під ударом, – це знов-таки може скувати корабельно-катерний склад і змусити його залишатися в пункті базування якомога довше», – сказала спікерка.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо. За даними Сил оборони, йдеться про великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

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Теги: Крим корабель ЗСУ

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