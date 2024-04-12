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Росія відправляє на війну проти України війська Тихоокеанського флоту – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія відправляє на війну проти України війська Тихоокеанського флоту – розвідка
Як зазначає ГУР, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України
фото з відкритих джерел

раніше Тихоокеанський флот РФ не був безпосередньо залучений до ведення бойових дій проти України

Росія відправляє на війну в Україні особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії військово-повітряних сил та ППО. Це потрібно аби укомплектувати особовий склад після значних втрат. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Як зазначає розвідка, раніше Тихоокеанський флот РФ не був безпосередньо залучений до ведення бойових дій проти України.

«Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із пріморского та камчатского країв РФ», – йдеться в повідомленні.

Розвідка каже, близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, «латамуть діри» 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через значні втрати.

«Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі», – повідомляє ГУР.

Нагадаємо, на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту у Криму, Росія призначила нового тимчасового виконувача обовʼязків головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) РФ після відставки Миколи Євремова. Ним став адмірал Олександр Моїсеєв.

Як повідомлялося, після низки останніх атак, військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.

До слова, Франція змінює підготовку свого флоту з акцентом на підготовку до війни на знищення.

 

Теги: розвідка ГУР флот окупанти війна

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