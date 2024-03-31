Буданов прокоментував слова Макрона про наступ окупантів на Київ

Буданов наголосив, що слова Макрона – лише припущення

Очільник ГУР додав, що на території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема

Президент Еммануель Макрон заявив про можливість ввести французькі війська у випадку нападу на Київ. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у ефірі телемарафону прокоментував слова президента Франції щодо можливого повторного наступу на столицю.

«Це припущення (слова Макрона, – ред.). Припущень може бути дуже багато. У припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву, але цього за фактом немає», – наголосив Буданов.

Очільник ГУР також додав, що на території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема.

«Ми не бачимо тенденцій для того, щоб вони з'явились найближчим часом», – резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, що на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

До слова, ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан вважає, що армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України.

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльза Брауна, побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, імовірно, Росія готує новий наступ.