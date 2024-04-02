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Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото)
фото сторінка Ігоря Терехова у соцмережі Х (колишній Twitter)
Подібні школи зʼявлятимуться в інших районах Харкова

Перша підземна школа має протирадіаційні двері, різні фільтри, а також очищувачі повітря

У Харкові завершилось будівництво першої підземної школи і нині там проводяться останні приготування перед початком занять. Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов у соцмережі Х (колишній Twitter).

Він зазначив, що приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки і подібні школи зʼявлятимуться в інших районах.

Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни
Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни
фото: сторінка Ігоря Терехова у соцмережі Х (колишній Twitter)

«Будівництво першої підземної школи завершено. Зараз ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей», – написав Терехов.

«Анонсуючи майбутнє, – так, ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти», – додав очільник Харкова.

Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото) фото 1
фото сторінка Ігоря Терехова у соцмережі Х (колишній Twitter)
Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото) фото 2
фото сторінка Ігоря Терехова у соцмережі Х (колишній Twitter)

Перша підземна школа має протирадіаційні двері, різні фільтри, а також очищувачі повітря. За словами Терехова, це приміщення буде більш пристосоване до занять, ніж метро.

Російські окупанти зруйнували практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка. Однак, паніки у Харкові немає. Наразі у місті – 1,3 млн жителів. «Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 млн порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці», – заявив він. 

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Наразі приводів для евакуації населення з Харкова немає. Будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян, вважає міський голова Харкова Ігор Терехов.

Відповідаючи на питання про те, чи має він бачення або ж плани щодо швидкої реалізації евакуації з Харкова у разі потреби, міський голова відповів, що евакуація наразі триває там, де продовжуються бойові дії.

Теги: Харків метро школа будівництво повітря Ігор Терехов соцмережі

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