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85 боїв за добу. Генштаб назвав найскладніший напрямок фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
85 боїв за добу. Генштаб назвав найскладніший напрямок фронту
Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 31 березня щодо російського вторгнення

Триває 767-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом за минулу добу ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Наприкінці минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БпЛА Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України дев’ять із них було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів. Дані щодо останньої атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області; Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новолюбівка Луганської області; Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили шість атак у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито сім атак у районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять атак на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог двічі атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох радіолокаційних станціях, одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, чотирьох засобах протиповітряної оборони та одному артилерійському засобу ворога.

Нагадаємо, що російські війська зосереджуються на наступальних діях на Лиманському напрямку, а останніми тижнями знизили темпи наступальних дій на Куп'янському напрямку. Також окупанти заявили про відновлення наступу на Сіверському напрямку.

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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