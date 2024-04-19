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На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Ввечері, 19 квітня, Росія атакувала Україну ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Станом на 21:50 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога

Ввечері, 19 квітня, 0 22:00 у Конотопі, Сумської області, було чути звук вибуху. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги фото 1

Нагадаємо, що станом на 21:50 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння.

Як повідомлялося, вночі 19 квітня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами. Під ударом опинилася Дніпропетровська область і південь України. У Дніпрі є влучання у п’ятиповерховий будинок. 12 людей врятували.

Станом на 16:15 ДСНС повідомила, що з-під завалів рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей.

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

До слова, триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія ракета вибух Україна окупанти війна

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