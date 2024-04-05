Огляд з передової. Противник готується до активного наступу

На Куп'янському та Лиманському напрямках продовжуються важкі бої

1. Куп'янський напрямок

Очевидно, протягом найближчого часу, противник відновить активні наступальні дії на Куп'янському напрямку, хоча на окремих ділянках він вже їх відновив. Зокрема, на напрямку Джерельне – Андріївка, підрозділи 423-го мотострілецького полку (мсп) 4-ї танкової дивізії (тд) противника пробують просунутись у бік міста Борова – поки безуспішно.

Але, очевидно, у смузі військ (сил) угрупування «Запад», які націлені на Куп'янськ, командування противника готується до нарощування зусиль. Зокрема, у смугу наступу його 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) перегруповуються підрозділи 272-го мсп 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА), його підрозділи вже фіксуються у районі Тавільжанка та Лиман Перший.

Раніше, противник замінив ряд підрозділів 18-ї мотострілецької дивізії (мсд) 11-го армійського корпусу (АК) також підрозділами 47-ї тд, у районі Першотравневе.

У той же район, противник підтягує додаткову артилерію – після доукомплектування та поповнення, 744-й самохідний артилерійський полк 47-ї тд також переміщує більшу частину своїх підрозділів у цей район. Зокрема, як мінімум один гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон на 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» прибув у цей район, раніше сюди ж був переміщений й реактивний артилерійський дивізіон (реадн) цього полку.

Загалом, командування противника, очевидно, повністю переміщує частини та підрозділи 47-ї тд з Лиманського на Куп'янський напрямок. На даний час, підрозділи дивізії зосереджуються по рубежу Верхня Дуванка – Полтава (це селище у Луганській обл.).

Ймовірно, найближчим часом, на нас очікує чергова серія атак противника у районі села Синьківка, а також вздовж дороги Куп'янськ – Сватове.

2. Лиманський напрямок

У свою чергу, противник також взяв певну паузу для перегрупування та нарощування зусиль. Й хоча, атакуючі\штурмові дії підрозділів 488-го мотострілецького полку 144-ї мсд противника, східніше села Терни продовжуються, однак, як на мене, командування противника на цьому напрямку, для продовження своїх спроб взяти Терни та Ямполівку, потребуватиме якихось додаткових сил, а головне – «нових» рішень.

Прагнення витіснити наші війська з плацдарму на річці Чорний Жеребець, у разі продовження впертих лобових атак, явно коштуватиме противнику по втратах, цілком співставну «ціну» із його більшими за обсягом атаками на інших напрямках.

Але Терни та Ямполівка, це не Авдіївки чи Часів Яр. Чи варто платити цю «ціну», притому, що все це лише частково наблизить противника до проміжної мети (вихід до міста Лиман), питання риторичне.

Більше того, ми вже бачимо, що ці вперті атаки вже суттєво затягують для противника час, необхідний йому для організації та підготовки більш масштабних наступальних дій у бік Слов'янсько – Краматорської агломерації.

Противник, у цьому відношенні, банально не встигає зайняти необхідні (зручні для нього) району зосередження та розгортання військ, до початку літа. По суті, 20-а та 25-а загальновійськові армії противника, зараз, «зривають графік» підготовки цієї операції.

3. Сіверський напрямок

Зважаючи на усе вище сказане, як на мене, цілком зрозумілі прагнення противника, на даний момент, «впритул зайнятись» Сіверським виступом ЗСУ, ліквідація якого, у відношенні гіпотетичної Краматорсько-Слов'янської операції, являє собою «необхідну попередню умову» її проведення.

На даний момент, він прагне витіснити наші війська з нього, діючи зі сходу та південного сходу. У поєднанні із його спробами вийти на рубіжний бар'єр по каналу Сіверський Донець – Донбас, у районі міста Часів Яр все це, безумовно, складається у цілісну картину підготовки до операції у бік міст Слов'янська та Краматорська.

На практиці це виглядає наступним чином.

Противник, залучаючи головні сили свого 2-го армійського корпусу (АК), посиленого 106-ю повітряно-десантною дивізією (пдд), намагається вийти на рубіж Сіверськ – Званівка, зокрема:

По напрямку Білогорівка (верхн.) - Григорівка підрозділи 7-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника активно пробують витіснити наші передові підрозділи з селища Білогорівка, частково мають успіх східніше та південно-східніше села.

123-а омсбр противника, підтримана підрозділами десантників зі 106-ї пдд намагається прорватися на села Виїмка, вздовж залізниці у бік міста Сіверськ, а також пробитися через села Спірне. Мають певне просування лише на напрямку на Виїмку.

Ще раніше, підрозділи 6-ї омсбр противника атакували наші передові підрозділи на напрямку Золотарівка – Верхньокам'янське, зайнявши частину території північніше дороги, яка веде з Золотарівки у Верхньокам'янське.

Тобто, очевидно, що командування УВ «Юг» противника (мається на увазі тієї його частини, яка оперує на Сіверському та Краматорському напрямках), на даному етапі «стурбоване» вирішенням двох основних завдань, які за своїми сенсом та логікою повністю вкладаються у те, про що я писав нещодавно – підготовкою до «великого наступу» влітку (ну або восени) нинішнього року у бік Краматорська та Слов'янська.

ліквідацією Сіверського виступу;

створенням умов для охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації з південного сходу (вихід до Часів Яру та Костянтинівки).

Саме, виходячи з цієї логіки й варто розглядати наступні дії противника у смузі від річки Сіверський Донець й південніше, до Торецького напрямку.

Ці «вигини» особистих бойових завдань, противник явно буде, протягом найближчого часу, виправляти на свою користь. Принаймні, пробувати це робити.