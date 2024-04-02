Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років
фото з відкритих джерел

Закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними

Закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Перше – це створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Завдяки йому громадяни більше можуть фізично не відвідувати ТЦК, а мають можливість оновити свої дані з будь-якої локації. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет електронні сервіси або сайт Міноборони та оновити свої дані.

Друге – запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО. Це своєю чергою посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

«Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних і Міноборони зможе визначати які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем», – розповіла Черногоренко.

Третє – закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру «Оберіг».

«Ми надаємо йому можливість здійснювати обмін з іншими реєстрами та можливість ТЦК отримати більше відомостей про військовозобов'язаних. Це своєю чергою виключить помилкові або дубльовані повістки та необхідність додатковий раз ходити в ТЦК, коли це не потрібно», – розповіла вона.

Також е-кабінет військовозобов'язаного дозволить автоматизувати послугу отримання статусу учасника бойових дій. Зокрема, військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде абсолютно оперативно та швидко для всіх громадян.

«Ми зможемо зробити її гідною та виключити тривале очікування статусу. В нашому напрямку кожен третій це учасник УБД. І ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових», – розповіла вона.

Крім того, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років. Вона пояснила, що вони також можуть оновити свої дані в електронному форматі та надати всю необхідно ТЦК інформацію. А вже потім очікувати або виклику до ТЦК інших дій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Теги: війна мобілізація Міноборони застосунок військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко застерігає, що Київ знову може стати мішенню для російських військ
«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста
Вчора, 14:22
Забарний: Я фінансово допомагаю моїм друзям, які йдуть на війну і захищають нашу країну
Футболіст Забарний заявив, що хотів повернутися з Англії до України, щоб піти воювати
31 березня, 18:15
Комітет безпеки та оборони Верховної Ради розглянув близько 1,5 тис. правок до мобілізаційного законопроєкту
Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів
20 березня, 08:47
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
Південна Корея повідомила про масштабні обсяги військової допомоги КНДР для Росії
18 березня, 18:08
За словами розвідниці, жінки в армії можуть виконувати багато різної роботи
Мобілізація жінок. Українська розвідниця зробила заяву, яка розбурхала мережу
14 березня, 17:59
Як заявив командувач розвідувального центру Естонії, окупанти володіють ініціативою
Росія посилила наступ на Україну – естонська розвідка
8 березня, 19:03
За словами Зеленського, дієвість ініціативи можна буде оцінити лише тоді, коли боєприпаси отримають Сили оборони
Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
6 березня, 17:42
Газета має сплатити 2,1 млн грн штрафу протягом трьох місяців
Комісія з регулювання азартних ігор почала накладати драконівські штрафи на ЗМІ
5 березня, 11:54
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області
Окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб
4 березня, 19:35

Політика

У Харкові названо вулицю на честь загиблого пілота Джуса
У Харкові названо вулицю на честь загиблого пілота Джуса
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
Зеленський: Системи ППО не мають припадати пилом, якщо вони можуть урятувати тисячі життів
Зеленський: Системи ППО не мають припадати пилом, якщо вони можуть урятувати тисячі життів
Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
Зеленський підписав закон про скасування статусу обмежено придатних
Зеленський підписав закон про скасування статусу обмежено придатних
Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку
Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно
27K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
22K
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
18K
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
12K
«Переворот» у театрі Франка. Першу сцену країни очолить колишній міністр культури
4279
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua