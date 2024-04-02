Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію

Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років

Закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними

Закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Перше – це створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Завдяки йому громадяни більше можуть фізично не відвідувати ТЦК, а мають можливість оновити свої дані з будь-якої локації. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет електронні сервіси або сайт Міноборони та оновити свої дані.

Друге – запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО. Це своєю чергою посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

«Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних і Міноборони зможе визначати які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем», – розповіла Черногоренко.

Третє – закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру «Оберіг».

«Ми надаємо йому можливість здійснювати обмін з іншими реєстрами та можливість ТЦК отримати більше відомостей про військовозобов'язаних. Це своєю чергою виключить помилкові або дубльовані повістки та необхідність додатковий раз ходити в ТЦК, коли це не потрібно», – розповіла вона.

Також е-кабінет військовозобов'язаного дозволить автоматизувати послугу отримання статусу учасника бойових дій. Зокрема, військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде абсолютно оперативно та швидко для всіх громадян.

«Ми зможемо зробити її гідною та виключити тривале очікування статусу. В нашому напрямку кожен третій це учасник УБД. І ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових», – розповіла вона.

Крім того, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років. Вона пояснила, що вони також можуть оновити свої дані в електронному форматі та надати всю необхідно ТЦК інформацію. А вже потім очікувати або виклику до ТЦК інших дій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.