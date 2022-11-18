Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Серйозного наступу не сталося
Фото з відкритих джерел

Спроба російських окупантів атакувати Гуляйполе вийшла невдалою

Російські військові намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але спроби виявилися невдалими. Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів в ефірі «Фейгін LIVE».

«На Запорізькому напрямі близько шести штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, батальйонно-тактична група. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, більше 12 годин стоять на місці», – зазначив Арестович.

За його словами, серйозного наступу не сталося. Фактично був місцевий рух, можливо, спроба розвідки оборони. На думку Арестовича, спроба вийшла невдалою.

Нагадаємо, вчора Арестович заявив, що російські військові на Запорізькому напрямку пішли у наступ.

Раніше Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

Також американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: Запорізька область окупанти росія Олексій Арестович війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеекран на залізничному вокзалі Сеула у Південній Кореї 4 листопада 2022 року показує запуск ракети у Північній Кореї
Як світ перебудовується, поки в Україні триває війна. Приклад Північної Кореї Авторська стаття
16 листопада, 21:39
США надали Україні величезну кількість зимового спорядження
Міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям
16 листопада, 22:29
Під час війни в Україні вбито понад 400 дітей
Заступниця генсека ООН розповіла, як повинна завершитись війна в Україні
Вчора, 05:28

Події в Україні

Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)
Російський дезертир готовий свідчити про звірства рашистів у Бучі – ЗМІ
Російський дезертир готовий свідчити про звірства рашистів у Бучі – ЗМІ
Влада Донеччини провела навчання на випадок ядерного удару
Влада Донеччини провела навчання на випадок ядерного удару
Окупанти посилюють терор на Донеччині – Генштаб 
Окупанти посилюють терор на Донеччині – Генштаб 
Ракетний удар по Вільнянську. Банкова назвала кількість загиблих (фото)
Ракетний удар по Вільнянську. Банкова назвала кількість загиблих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
45K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
41K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
39K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
39K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція
36K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського

Новини

Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту