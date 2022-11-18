Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)

Спроба російських окупантів атакувати Гуляйполе вийшла невдалою

Російські військові намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але спроби виявилися невдалими. Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів в ефірі «Фейгін LIVE».

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«На Запорізькому напрямі близько шести штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, батальйонно-тактична група. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, більше 12 годин стоять на місці», – зазначив Арестович.

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За його словами, серйозного наступу не сталося. Фактично був місцевий рух, можливо, спроба розвідки оборони. На думку Арестовича, спроба вийшла невдалою.

Нагадаємо, вчора Арестович заявив, що російські військові на Запорізькому напрямку пішли у наступ.

Раніше Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

Також американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

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До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.