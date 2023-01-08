Арестович пояснив, як змінився характер постачання військової допомоги Україні

Союзники України розпочали випуск боєприпасів

Захід змінив характер постачання військової допомоги Україні. Раніше постачання йшло планово, незважаючи на ситуацію на фронті. А тепер найбільший пакет допомоги від США був виділений «виходячи з особливостей бойових дій наступних кілька місяців». Таким спостереженням в ефірі «Фейгін Live» поділився радник Офісу президента України Олексій Арестович.

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За словами Арестовича, крім цього пакету ми бачимо допомогу з різних країн Заходу, а також запуск виробництв боєприпасів у великій кількості багатьма нашими союзниками.

Це означає, що плани Путіна добре відомі, і Захід допомагає нам поставити на них жирний хрест. Російське керівництво готує армію пробивати тілами піхотинців укріплені позиції сил оборони, оснащені західною зброєю», – заявив радник Офісу президента.

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Якийсь час ЗСУ будуть змушені знову сидіти в обороні, але приблизно з травня до липня відриється вікно можливостей для походу в контрнаступ, порівняно з яким Харківська операція може здатися для супротивника дитячим садком, прогнозує Арестович.

Як відомо, 6 січня Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

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Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.