«Азов» показав, як знищує техніку рашистів (відео)

Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України

Оборонці Маріуполя продовжують захищати міста та наносити болючі удари по ворогу.

На новому відео, яке оприлюднили в телеграм-каналі «Азов» − Маріуполь», видно, як по техніці рашистів йде пряме влучання.

Вибух повністю знищив ціль.

Нагадаємо, днями полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі.

На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.