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    «Азов» показав, як знищує техніку рашистів (відео)

    Українські вояки дають гідну відсіч російським загарбникам - «Азов» показав, як знищує техніку рашистів (відео)
    Українські вояки дають гідну відсіч російським загарбникам
    скріншот з відео

    Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Оборонці Маріуполя продовжують захищати міста та наносити болючі удари по ворогу.

    На новому відео, яке оприлюднили в телеграм-каналі «Азов» − Маріуполь», видно, як по техніці рашистів йде пряме влучання.

    Вибух повністю знищив ціль.

    Нагадаємо, днями полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі.

    На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов військові Україна окупація #stoprussia
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    «Азов» показав, як знищує техніку рашистів (відео)