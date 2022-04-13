«Азов» показав, як знищує техніку рашистів (відео)
Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України
Оборонці Маріуполя продовжують захищати міста та наносити болючі удари по ворогу.
На новому відео, яке оприлюднили в телеграм-каналі «Азов» − Маріуполь», видно, як по техніці рашистів йде пряме влучання.
Вибух повністю знищив ціль.
Нагадаємо, днями полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі.
На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.