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    Події в Україні

    Об’єднання морської піхоти та полку «Азов» у Маріуполі: Арестович повідомив деталі

    Об’єднання морської піхоти та полку «Азов» у Маріуполі: Арестович повідомив деталі
    фото з відкритих джерел

    Арестович: «36-та бригада уникнула розколу на шматки і отримала додаткові серйозні можливості»

    У результаті об’єднання морської піхоти та полку «Азов» у Маріуполі, система оборони міста збільшилася та зміцнилася. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.

    «У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти, в результаті складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на зв'язок з полком «Азова», який професійно забезпечив цей маневр. Азов отримав значне підкріплення. 36-та бригада уникнула розколу на шматки і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс», – написав Арестович.

    За його словами, об'єднані захисники Маріуполя серйозно зміцнили свій район оборони. «Загалом, система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить», – додав Арестович.

    Нагадаємо, у Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов».

    Нагадаємо, Арестович спрогнозував, скільки років триватиме війна Росії проти України.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Об’єднання морської піхоти та полку «Азов» у Маріуполі: Арестович повідомив деталі