У Маріуполі підрозділ морської піхоти зміг вийти з оточення

Частина бійців миколаївської бригади з'єдналися з полком «Азов»

У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов». Про це розповів один із офіцерів бригади, пише «Злочинності.Ні».

За його словами, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.

«Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком «Азов». Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим», – розповів офіцер бригади.

Також у мережі з'явилося відео, як український воїн розповідає про те, що «Азов», морська піхота, Корд, спецпризначенці, прикордонники, СБУ, Нацгвардія та інші підрозділи продовжують тримати оборону міста.

«Російський світ влаштував геноцид населенню України. Солдати Росії від безпорадності та страху знищують мирних громадян і вдома. Ми звертаємося до всіх – давайте нарешті знищимо цей огидний російський світ. Маріуполь – це Україна», – зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, командир «Азова» розповів про стан постраждалих внаслідок хіматаки.

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