Арестович та Кім – за 50 гривень. У Чернівцях виготовляють незвичні солодощі (фото)

І портретами народних улюбленців почали пекти пряники

У Чернівцях нестандартно використали народних улюбленців воєнного часу – радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича та начальника Чернівецької обласної військової адміністрації. Із їхніми портретами почали пекти пряники. Виготовляють їх у кондитерській «NikoNova».

Пряники можна придбати у целофановій упаковці за 50 гривень, або ж у симпатичній подарунковій коробці за 75. Біля портрету Арестовича його коронне: «Все буде добре». Пряник із Кімом прикрашає напис «Добрий вечір! Ми з України!».

Власниця фірми, Галина Ніконова, розповіла, що пряники добре розходяться, їх виготовляють по кілька десятків на день.

Виготовляє пекарня і пряники із зображенням знаменитої марки «Русскій воєнний корабль, іді ... !». Крім того, випікають жовто-блакитні смаколики із патріотичною символікою.

За словами Галини Ніконової, вона щиро тішиться, що кольори українського прапора нині в тренді та готова підтримувати цю моду.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2021 році експортувала шоколадних цукерок, у тому числі з вмістом алкоголю, на $82,34 млн, що на понад чверть більше проти відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, в Україні почалось падіння виробництва кондитерської продукції.

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