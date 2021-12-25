На Харківщині продавці цукерок із Росії отримали штрафи на 100 тис. грн

Продукція з Росії завозиться на територію нашої країни незаконно, тож її безпечність не перевіряється

Держпродспоживслужба оштрафувала реалізаторів заборонених солодощів

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області виявило чергові факти реалізації підсанкційних цукерок російського виробництва. Про це йдеться на сайті установи.

Лише за останній місяць фахівцями Держпродспоживслужби застосовано штрафів на загальну суму понад 100 тис. грн за продаж російських цукерок.

«Реалізація підсанкційних російських товарів заборонена в Україні й передбачає притягнення до відповідальності. Оскільки продукція завозиться на територію нашої країни незаконно, її безпечність не перевіряється. Отож ризики несуть як ті, хто продає такі цукерки, так і ті, хто їх купує», – зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

За результатами проведених заходів було знято з реалізації та заборонено (згідно наданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва, зокрема: ПАО «Красный Октябрь» м. Москва; ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; ООО «Кондитерская фабрика «Победа» м. Москва; м. Старий Оскол Білгородська область; АО «Акконд» м. Чебоксари.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів із території країни-агресора.

Заборона російських товарів продовжена до 31 грудня 2022 року.

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