Виробництво солодощів в Україні стрімко зменшується

Водночас імпорт кондитерської продукції зріс на майже третину

В Україні почалось падіння виробництва кондитерської продукції. Зокрема, у липні виробництво карамелі та шоколаду скоротилось на 25,9%. У серпні виготовили на 12,5% менше продукції, ніж у серпні торік.

«Схоже падіння виробництва спостерігалося хіба що в 2014 році, але тоді це було пов'язано з початком війни, закриттям російського ринку. Окрім рекордного падіння виробництва маємо сумне для України «досягнення» – рекордне зростання імпорту солодощів. На 28,8% за перше півріччя», – розповів президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк, пише gazeta.ua.

За його словами, головною причиною є рекордне подорожчання вітчизняного цукру. А імпорт цього продукту з-за кордону заблокований високим митом.

«У липні при ціні цукру на Лондонській біржі $424 за тонну, виробники були змушені закуповувати цукор в Україні по $778. Сьогодні дешевше виробляти цукерки в Польщі або Росії, бо їхні виробники мають доступ до значно дешевшої сировини», – говорить Олександр Балдинюк.

Новим викликом як для кондитерської, так і цукрової галузі, є значне подорожчання природного газу.

«У поточному році підвищення тарифів на газ відбувалося щомісяця. У квітні тисяча кубів коштувала 7 тисяч гривень. На жовтень постачальники газу пропонують тариф 27 тисяч гривень. При цьому в собівартості цукру близько 30% складають витрати на газ. У виробництві кондитерської продукції ця частка зросте з 3-4 до 10-12%. Можна прогнозувати подальше зростання цін на кондитерську продукцію на 5-7%», – зазначає керівник «Укркондпрому».

Нагадаємо, із початку 2021 року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія й цукор. Про це свідчать дані Держстату про середні споживчі ціни на товари й послуги в Україні за серпень 2021-го.

Крім того, попри рекордний цьогорічний урожай зерна, економісти прогнозують в Україні чергове подорожчання хліба.

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