В окупованому Криму архієпископ продовжує боротися за єдиний собор Православної церкви України



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8 червня суд окупованого Криму ухвалив рішення розірвати договір оренди, що до окупації був укладений Фондом майна Автономної Республіки Крим з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату

Архієпископ Климент повідомив, що майно храму розграбували

В окупованому Криму архієпископ Климент подав апеляцію від управління Кримської єпархії Української церкви на рішення російського Арбітражного суду про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Зазначається, що апеляційну скаргу мають розглянути 29 серпня 2019 року.

Раніше архієпископ Климент повідомив, що після рішення суду про передачу собору ПЦУ в Сімферополі в користування російського «Міністерства майнових відносин Криму», майно храму розграбували і знищили. Російська влада публічно не коментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, 8 червня, так званий, «Арбітражний суд» Криму частково задовольнив позов «Міністерства майнових і земельних відносин Криму» і ухвалив рішення розірвати договір оренди, що до окупації був укладений Фондом майна Автономної Республіки Крим з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату.

«Суд» зобов’язав церкву повернути приміщення кафедрального собору Володимира та Ольги «Міністерству майнових і земельних відносин Криму» і стягнути на користь федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита.

24 липня 2019 Архієпископ Климент заявив, що собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадені всі церковні речі Кримського єпархіального управління.