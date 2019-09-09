Православна церква України просить ООН захистити своїх вірян в окупованому Криму



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Угоду про надання УПЦ (КП) приміщення у Сімферополі для Кафедрального собору і управління Кримської єпархії уклали ще в 2002 році

28 січня 2019 року в окупованому Криму, так званий, арбітражний суд ухвалив вилучити з власності Кримської єпархії УПЦ КП приміщення Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира і Ольги.

Українська громада окупованого Сімферополя звернулася до Комітету ООН з прав людини з проханням захистити їхні права на проведення служб у храмі Православної церкви України у Криму.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратій Зоря.

«Українська православна громада Сімферополя просить Об‘єднані Нації захистити їхнє право на свободу віросповідання від переслідувань російської окупаційної влади Криму», - зазначив Зоря.

Зоря також поширив пост адвоката Сергія Зайця, в якому той заявив, що Росії доведеться відповідати за свою поведінку і найближчим часом звітувати про дотримання прав людини перед органами ООН.

Нагадаємо, у березні Зоря заявив, що окупанти звернулися до, так званого, «суду», щоб відібрати у Православної церкви України єдиний храм в анексованому Криму.

Мова йде про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де знаходиться єдиний в Сімферополі храм ПЦУ. За словами владики, окупанти вказують причиною такого рішення – «відсутність оплати оренди» в розмірі 2 рубля.

Раніше окупанти вимагали звільнити приміщення на початку березня.

28 січня 2019 року в окупованому Криму, так званий, арбітражний суд ухвалив вилучити з власності Кримської єпархії УПЦ КП приміщення Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира і Ольги.

Угоду про надання УПЦ (КП) приміщення у Сімферополі для Кафедрального собору і управління Кримської єпархії уклали ще в 2002 році.

24 липня 2019 Архієпископ Климент заявив, що собор Святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадені всі церковні речі Кримського єпархіального управління.

Як повідомлялося, в окупованому Криму архієпископ продовжує боротися за єдиний собор Православної церкви України.