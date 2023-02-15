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«Армія дронів» посилюватиметься. Що вигадав уряд?

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Армія дронів» посилюватиметься. Що вигадав уряд?
фото: Генштаб ЗСУ

Віднині безпілотники завозитимуть в Україну за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортувати фізичні та юридичні особи без дозволу Державної служби експортного контролю. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«До переліку увійшла велика кількість товарів військового призначення та подвійного використання, які зараз потрібні нашим захисникам, включаючи безпілотні літальні апарати та їхні запчастини. Це ще один поштовх для розвитку проекту «Армія дронів». Адже що менше бюрократичних процедур, то швидша доставка безпілотників до України, більше дронів нашим захисникам на передову», – прокоментував зміни Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Завдяки ухваленим змінам спрощено процедуру ввезення роботів та контролерів роботів, спеціально призначених для військового використання, апаратури для керування вогнем, камер та приладів нічного та телевізійного бачення, оптичних прицілів, засобів зв'язку, глушників, з'ємних обойм, парашутів та парапланів, засобів для розмінування, обладнання радіопротидії та обладнання для боротьби з радіопротидією включно з антидроновими рушницями, польових генераторів, програмного забезпечення воєнного призначення, технологій для розроблення, виробництва й ремонту виробів воєнного призначення тощо.

«Тож тепер кожен донат на обладнання для українських захисників швидше перетворюватиметься на реальну допомогу у знищенні окупаційних сил на передовій», – вважають у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, що за перші 7 місяців проєкту «Армія дронів» за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Частина з цих БПЛА – це дрони українських виробників.

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Теги: безпілотник митниця спрощена процедура

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