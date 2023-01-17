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Стала відома чисельність української Армії дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стала відома чисельність української Армії дронів
Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима військових у Бахмуті
фото: Михайло Федоров/Facebook

В Україні розвивається виробництво БпЛА 

За 7 місяців проєкту «Армія дронів» за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції «Виробництво БпЛА: можливості та виклики».

«Завдяки проєкту Армія дронів в рамках платформи United24 ми забезпечуємо наших військових найкращими «пташками» та стимулюємо розвиток українських виробників БПЛА. За 7 місяців проєкту за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн», – розповів міністр.

Частина з цих БПЛА – це дрони українських виробників. «Ринок українських БПЛА має великий потенціал. Разом з урядовою командою ми системно працюємо над тим, щоб підтримати наших виробників та спростити багато бюрократичних питань. Це дозволить бізнесу розвиватися та масштабуватися ще швидше», – зазначив Федоров.

На своїй сторінці у Facebook 16 січня міністр повідомив про відправку у Бахмут 83 дронів. «Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима та помічниками українських військових», – сказав Федоров.

У Бахмут передали 83 дронів і десятки Старлінків
У Бахмут передали 83 дронів і десятки Старлінків
фото: Михайло Федоров/Facebook

Як повідомлялося, незабаром Україна почне виробляти анти-«шахеди», які будуть перехоплювати іранські безпілотники.

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Теги: безпілотник ЗСУ Михайло Федоров війна

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