Росіяни заявляють про атаку безпілотника по одній з найбільших енергопідстанцій Брянська

Російські журналісти стверджують, що було скинуто дві гранати

Російські ЗМІ повідомляють про те, що український безпілотник атакував гранатами одну із найбільших енергопідстанцій Брянська. Про це пише Mash.

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Російські журналісти стверджують, що було скинуто дві гранати. «Перша скинута українським безпілотником граната не розірвалася, другу героїчно накрив охоронець. Нині він перебуває у реанімації. Завдяки його мужності та самовідданості місто не втратило електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні у Росії сталася пожежа на аеродромі, місцева влада заявила про атаку безпілотника. Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

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Також окупаційна влада у Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати.