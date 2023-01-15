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Росіяни заявляють про атаку безпілотника по одній з найбільших енергопідстанцій Брянська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявляють про атаку безпілотника по одній з найбільших енергопідстанцій Брянська
РосЗМІ заявили про атаку гранатами на одну із найбільших енергопідстанцій Брянська
фото: Mash

Російські журналісти стверджують, що було скинуто дві гранати

Російські ЗМІ повідомляють про те, що український безпілотник атакував гранатами одну із найбільших енергопідстанцій Брянська. Про це пише Mash.

Російські журналісти стверджують, що було скинуто дві гранати. «Перша скинута українським безпілотником граната не розірвалася, другу героїчно накрив охоронець. Нині він перебуває у реанімації. Завдяки його мужності та самовідданості місто не втратило електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні у Росії сталася пожежа на аеродромі, місцева  влада заявила про атаку безпілотника. Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також окупаційна влада у Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати.

Теги: пожежа війна місцева влада граната місто безпілотник влада

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