ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі

Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний

Україна розпочалося формування першої у світі ударної роти безпілотників в рамках проєкту «Армія дронів». Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

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Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний. Спільно з Міноборони, Генштабом та Держспецзв'язку, в рамках проєкту «Армія дронів», створено координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту.

Генштаб повідомляє, що це необхідно для втілення низки ключових реформ та масштабування виробництвоа безпілотників для Сил оборони.

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«Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках», – йдеться у повідомленні.

До відома, в Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищатимуть енергетичні об‘єкти від атак дронів.