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ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі
Уже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти
фото: Генштаб

Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний

Україна розпочалося  формування першої у світі ударної роти безпілотників в рамках проєкту «Армія дронів». Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний. Спільно з Міноборони, Генштабом та Держспецзв'язку, в рамках проєкту «Армія дронів», створено координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту.

Генштаб повідомляє, що це необхідно для втілення низки ключових реформ та масштабування виробництвоа безпілотників для Сил оборони.

«Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках», – йдеться у повідомленні.

До відома, в Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищатимуть енергетичні об‘єкти від атак дронів.

Теги: ЗСУ Міноборони армія Генштаб боєприпаси безпілотник Валерій Залужний

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