Атака дронів на Київ: влада відзвітувала про роботу ППО

У повітряноному просторі столиці було збито близько 15 ворожих БПЛА

Протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога

Вночі Київ зазнав чергової повітряного нападу ворога. Російські загарбники атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed». Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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«У повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

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«За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Тому – не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!», – наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється