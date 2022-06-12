Нацгвардієць із першого пострілу збив ворожий безпілотник

Захисник використав ПЗРК «Ігла»

У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК «Ігла» збив російський безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє Національна гвардія України.

«Нацгвардійці спільно з Збройними силами героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик землі. Переможемо», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 500-ту повітряну ціль знищили10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України. Це був черговий БпЛА російських окупантів «Орлан-10».

Із початку повномасштабного російського вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

Ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили базу, де була розташована база ПВК «Вагнера».

Крім цього, українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ.



