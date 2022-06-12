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    Події в Україні

    Нацгвардієць із першого пострілу збив ворожий безпілотник

    Нацгвардієць зробив один влучний постріл - Нацгвардієць із першого пострілу збив ворожий безпілотник
    Нацгвардієць зробив один влучний постріл
    фото з відкритих джерел

    Захисник використав ПЗРК «Ігла»

    У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК «Ігла» збив російський безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє Національна гвардія України.

    «Нацгвардійці спільно з Збройними силами героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик землі. Переможемо», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 500-ту повітряну ціль знищили10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України. Це був черговий БпЛА російських окупантів «Орлан-10».

    Із початку повномасштабного російського вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

    Ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

    Нагадаємо, Збройні сили України знищили базу, де була розташована база ПВК «Вагнера».

    Крім цього, українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ.

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    Теги: росія окупанти авіація війна військові Україна безпілотник окупація ПВК Вагнера #stoprussia
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    Нацгвардієць із першого пострілу збив ворожий безпілотник