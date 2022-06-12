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    Події в Україні

    Міноборони склало антирейтинг речей, які крадуть окупанти

    Собача будка, яку вкрали окупанти - Міноборони склало антирейтинг речей, які крадуть окупанти
    Собача будка, яку вкрали окупанти
    фото з відкритих джерел

    Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили, навіть шкарпетки

    «Скарби» рашистських мародерів: із нагоди дня Росії Міністерство оборони України склало антирейтинг речей, які російські військові крадуть в Україні. До ТОП-5 увійшли:

    5. Бойлер. «Загинув, обійнявшись із краденим бойлером» – історія про (мертвого) окупанта у Мощуні, що на Київщині.

    4. Шкарпетки. «Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку», – мешканка Катюжанки, що на Київщині.

    3. Військове взуття. Рашисти замінили свої «лапті тактичні» на українські берци Талани, розікравши склад з військовою формою.

    2. Унітаз. Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом з пилами та шуруповертом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових.

    1. Собача буда. Неймовірно, але факт. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас.

    Нагадаємо, із порту Маріуполя 12 червня окупанти відправили чергове судно з викраденим металом до Росії.

    На початку червня російські окупанти вивезли першу партію металу, вкраденого у знищеному ними Маріуполі, на свою територію. Інформацію про це російські пропагандисти оприлюднили у ефірі державного «Першого каналу».

    Також росіяни крадуть зерно на окупованих територіях України. Зокрема, нещодавно потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти історія експорт Міноборони війна бензин зерно криза військові Україна Порту окупація золото #stoprussia
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    Міноборони склало антирейтинг речей, які крадуть окупанти