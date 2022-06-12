Росіяни вивезли з Маріуполя до Ростова чергове судно з краденим металом

Росія продовжує займатися мародерством у окупованому Маріуполі

Із порту Маріуполя 12 червня окупанти відправили чергове судно з викраденим металом до Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Представник мерії Маріуполя зазначив, що відправлене сьогодні судно з металом – уже третє. Він звернув увагу на те, що росіяни вивозять з окупованого міста крадений метал саме тоді, коли відзначають День Росії.

«Поки путлерюгенд махає прапорами по місту, Росія в порту святкує по-справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Такий він, день Росії. День вбивці та мародера», – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти вивезли першу партію металу, вкраденого у знищеному ними Маріуполі, на свою територію. Інформацію про це російські пропагандисти оприлюднили у ефірі державного «Першого каналу».

Також росіяни крадуть зерно на окупованих територіях України. Зокрема, нещодавно потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

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