Атака дронів на Київщину та удар по Слов’янську: яка ситуація в регіонах

Ворог завдав ракетних ударів, попередньо С-300, по Куп'янську

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Вночі область атакована дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено більше 10 будинків приватного сектору, житлові багатоповерхівки, будівлі цивільної інфраструктури, приватні авто в декількох районах області. Також атаковано один із об’єктів критичної інфраструктури. Жертв та поранених внаслідок атаки в області станом на зараз не має. Інформація уточнюється.

Сьогодні вдень росіяни атакували ракетами Київ. У Голосієвському районі внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік.

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Чернігівщина

П'ять обстрілів за добу, із мінометів та ствольної артилерії по території Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора росіяни завдали 60 ударів по прикордонню. Ворог відкривав вогонь по Білопільській, Есманьській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах. У всіх випадках – без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни атакували область дронами-камікадзе. Оборонці неба з повітряного командування «Схід» збили усі 5 «Шахедів», що були над областю.

Зранку – тривога. Детальна інформація уточнюється.

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Черкащина

Ніч була із тривогами. Силами ППО над областю вночі було збито ворожу ціль. Попередньо – без потерпілих і руйнацій.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Значкове, Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, Мала Токмачка, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Червоне, Полтавка, Омельник, Степове. Надійшло 28 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі уточнюються.

Харківщина

Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Куп'янськ, Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка.

Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо С-300, по Куп'янську: зруйновано житловий будинок, магазин запчастин, пошкоджено будівлю та обладнання ТОВ «Куп'янськ спецпереробка», сталися пожежі.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. У с. Кругляківка Куп'янського району через обстріли горіли два житлових будинки. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівлі та котельню, ліцей. Без жертв.

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Луганщина

Протягом останньої доби противник на Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки відбиті, зокрема біля Червонопопівки. Ворог обстріляв позиції наших військ в районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Невського. На Куп’янському напрямку вогневого впливу з боку росіян зазнала Стельмахівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Слов'янська, зруйновано приватний будинок. Зранку відбувся артилерійський обстріл смт.Курахівка Курахівської міської територіальної громади. Поранених та загиблих немає. Вся інформація щодо пошкоджень уточнюється. Протягом доби — чотири обстріли околиць Курахового та с.Дачне з РСЗВ, пошкоджені багатоувартирний та приватний будинки.

Активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара. Інтенсивні обстріли селищ Парасковіївка, Васюківка, Нікифорівка. Численні руйнування приватних будинків у цих селищах. Вугледар: протягом доби – масовані обстріли міста, руйнування приватних та багатоквартирних будинків.

Вчора вдень – ракетні обстріли Покровська, Краматорська та Костянтинівки. В усіх містах – промислова зона. У Краматорську пошкоджені дві п'ятиповерхівки (вибиті вікна).

Авдіївська ВА: вночі відбувся масований артобстріл міста, влучання снарядів по центральній частині міста. По лінії оборони навколо Авдіївки – хаотичні, поодинокі обстріли позицій.

За добу на Донеччині: один загиблий, семеро поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог вів обстріл з мінометів та РСЗВ по населеному пункту й акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Обстрілів минулої доби зазнали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Республіканець та Херсон.

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Армія РФ масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Також внаслідок ворожого обстрілу зазнав серйозних руйнувань фельдшерсько-акушерський пункт у селі Токарівка Дарʼївської тергромади. Без постраждалих. Загалом за добу через агресію росії загинули двоє людей, п'ятеро поранені.

Нагадаємо, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.