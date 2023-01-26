Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого

Також відомо про двох постраждалих

У Голосієвському районі внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Також відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.