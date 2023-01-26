Ракетна атака на Одещину: пошкоджено інфраструктуру

На Одещині працює ППО

Внаслідок ракетної атаки російських терористів на Одещині пошкодження два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє районна військова адміністрація.

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Попередньо, постраждалих немає.

«Шановні мешканці Одеського району, ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл по території України з неба та моря. Над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

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До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.