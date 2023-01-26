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Ракети пошкодили енергооб’єкти у кількох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракети пошкодили енергооб’єкти у кількох областях
фото ілюстративне

Влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час. Також дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити ВНС та КНС до генераторів, там де дозволяє їхня потужність, організувати підвоз води для мешканців та забезпечити роботу пунктів незламності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару.

«Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області знаходитись в укриттях до відбою», – додав Марченко.

Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: війна росія окупанти Одеса

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