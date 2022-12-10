Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів, крім критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

В Одесі через масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами дронів 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Електроенергія є лише на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили у ДТЕК.

Зруйновані відразу кілька об'єктів інфраструктури. Їхнє відновлення бригадами розпочнеться після допуску від військових на об'єкт.

«Сьогодні вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів крім критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні. 

Додається, що по населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення. Наразі ситуація в регіоні залишається складною.

Об'єднаними силами енергетиків ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго, які працюють 24/7, намагаються якомога скоріше відновити електропостачання. 

 Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Читайте також: Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі

 

Теги: ворог електроенергія Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі
Чи експортує Україна електроенергію: «Укренерго» розставило крапки над «і»
Сьогодні, 07:26
У Польщі збудують електронний бар'єр на кордоні з РФ
Польща збудує електронний бар'єр на кордоні з Росією
Вчора, 22:33
Як зберегти електроприлади та уникнути пожежі під час відключень електроенергії
Як захистити електроприлади при відключенні світла
Вчора, 04:54

Новини

Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
69K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
66K
У Лаврі пролилась кров Христова
24K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
21K
РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна
19K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту