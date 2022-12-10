Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів, крім критичної інфраструктури

Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

В Одесі через масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами дронів 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Електроенергія є лише на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили у ДТЕК.

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Зруйновані відразу кілька об'єктів інфраструктури. Їхнє відновлення бригадами розпочнеться після допуску від військових на об'єкт.

«Сьогодні вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів крім критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

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Додається, що по населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення. Наразі ситуація в регіоні залишається складною.

Об'єднаними силами енергетиків ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго, які працюють 24/7, намагаються якомога скоріше відновити електропостачання.

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.