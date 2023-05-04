Атака дронів та масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах

Ворог завдав 112 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Нічна повітряна тривога тривала чотири години. За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено три нежитлові споруди. На щастя, жертв та постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, із мінометів та авіаудар. Внаслідок авіаудару вночі по с.Іванівка Новгород-Сіверський район пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа. Одна людина загинула.

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Сумщина

Вночі та зранку ворог здійснив 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської, Шалигинської, Есманської громад.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Ворожбянської, Середино-Будської громад.

Запорізька область

Ворог завдав 112 ударів по 20 населених пунктах області: Оріхову, Гуляйполю, Степногірську, Юрківці, Малинівці, Кам'янському (один ракетний удар, три авіаційних, п'ять атак з БПЛА, один з РСЗВ та 101 артобстріл) Бив по цивільній інфраструктурі: житловим будинкам, об'єктам життєзабезпечення, соціальним закладам. Без електроенергії поки залишилася Степногірська громада. У лікарні перебуває чоловік 1951 р.н., який отримав поранення під час атаки на Степногірськ.

Дніпропетровщина

Вночi росiйська армiя атакувала Нiкополь артилерією та дронами. Постраждав 32-рiчний чоловiк. Вiн у лiкарнi. У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач. Є руйнування на одному з промислових пiдприємств, пожежу рятувальники вже загасили.

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Два артилерійські обстріли за день пережив вчора Нікополь. Постраждала 86-річна жінка. Пошкоджені 13 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники вогонь загасили. Дві господарські споруди вщент зруйновані, дев'ять – понівечені. Ворожі снаряди також побили два медзаклади, сонячні панелі, лінії електропередач, авто.

Харківщина

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог обстріляв населені пункти Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове.

Внаслідок обстрілу с. Бочкове Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Вчора під час дообстеження ЛЕП у с. Гракове Чугуївського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Зазнали поранень два піротехніки ДСНС, один сапер 31 року від отриманих травм помер у лікарні.

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Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами. Трактор підірвався, коли проїжджав біля поля на грунтовій дорозі.

Луганщина

Макіївка і Білогорівка минулої доби опинилися під артилерійським ураженням з боку росіян.

За добу противник здійснив 103 обстріли (446 снарядів), по позиціям наших військ, мінометних – 45, РСЗВ – 12, артилерійських – 33, танкових – дев’ять, БПЛА – три, авіаційний – один.

Донеччина

Минулої доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Зарічне, смт Нью-Йорк, с. Веселий Гай, с.Времівка, с.Ганнівка, с.Нетайлове, с.Новоукраїнка, с.Уманське, с.Успенівка, с.Хромове, с.Шахтарське, Краматорськ.

Пошкоджено об’єктів 61 житловий будинок (з них 11 — багатоквартирних), цехи ПрАТ «АКХЗ», цех автотранспортного підприємства, п'ять цивільних автомобілів, два гаражі, будівля колишньої стоматології, дві господарських споруди, непрацююча заправна станція, приміщення бази будматеріалів, водний трубопровід Курахівської ТЕС, складське приміщення Курахівської ТЕС, газова труба, місцевий водогін, два навчальні корпуси Краматорського коледжу. За добу по області: двоє загиблих, дев'ять поранених.

Одеська

Вночі по Одесі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136, 12 з яких знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп. 3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

За добу противник здійснив 98 обстрілів (539 снарядів): РСЗВ – вісім, артилерійських – 38, мінометних – 39, танкових – п'ять, БПЛА – сім, авіаційних – один. З них по м. Херсон противник здійснив 16 обстрілів (82 снаряди): РСЗВ – п'ять, артилерійських – сім, мінометних – три, танкових – один.

Залізничний вокзал, домівки містян, гіпермаркет «Епіцентр», магазин «АТБ», автозаправка, житлові квартали – це все цілі російських терористів у Херсоні. Ворог протягом дня нещадно атакував обласний центр, гатив по місцях, де знаходиться найбільше людей.

Троє людей загинули під час обстрілу «Епіцентру», двоє – привокзальної площі, четверо – магазина «АТБ», один чоловік – загинув у власній автівці біля залізничного переїзду, четверо – житлових кварталах міста, ще троє – це енергетики, яких росіяни вбили, коли вони працювали біля Степанівки.

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Щодо поранених, то п'ять людей травмовані під час обстрілу «Епіцентру», 30 – «АТБ», всім – залізничного вокзалу та привокзальної площі, два – житлових кварталів міста. Вчора рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області. У Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя. російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби. Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід.

За добу по області 23 людей загинули, 46 (з них дві – дитини) дістали поранення.

Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.