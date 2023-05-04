Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу
Українські захисники відбили 40 атак на чотирьох найгарячіших напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – на них відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляв населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Капулівка на Дніпропетровщині; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та місто Херсон. Загинули цивільні люди.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області. Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені між населеними пунктами. До людей із українськими паспортами показове упереджене ставлення з боку загарбників.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотири удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

Теги: окупанти Генштаб Авдіївка Херсон Макіївка ворог Бахмут Лиман Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати росіян у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня
Скільки окупантів воює в районі Бахмута: дані ЗСУ
1 травня, 09:08
У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
1 травня, 08:58
Президент України Володимир Зеленський
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення президента
28 квiтня, 22:49

Події в Україні

Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу
Тривають запеклі бої за Бахмут, окупанти наступають на чотирьох напрямках: дані Генштабу
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже чотири години
Розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя
Розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя
В Одесі пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
13K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
11K
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
6374
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3953
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту