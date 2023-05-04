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Атака дронів на Україну і пожежа на російському нафтопереробному заводі: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Україну і пожежа на російському нафтопереробному заводі: головне за ніч
фото: DW (ілюстративне)

Окупанти майже чотири години тероризували Україну «Шахедами»

Російські загарбники цієї ночі знову випустили по Україні іранські дрони-камікадзе. Повітряна тривога оголошувалася в низці східних, північних, центральних та південних областей. У Києві, Запоріжжі та Одесі ленали вибухи. Водночас у Краснодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Між тим, ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить із промовою у Гаазі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 4 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака дронів і вибухи в українських містах

У Києві цієї ночі повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки «Шахедів», а по Запоріжжю фіксувалися пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

В Одесі під час повітряної тривоги прогриміло щонайменше сім вибухів. Окупанти атакували Одесу 15-ма ударними дронами Shahed-131/136. 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.

Також вибухи пролунали в Києві, влада повідомляла про роботу ППО в столиці. Росіяни здійснили напад із застосованням баражуючих боєприприпасів типу Shahed та ракет, імовірно балістичного типу. Уламки ворожого дрона виявлено у житловій забудові в Шевченківському районі Києва.

Крім того, вибухи прогриміли в Запоріжжі

Пожежа на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї РФ

У Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

«Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі», – сказав неназваний співрозмовник агентства.

Зеленський вирушив до Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський уперше здійснить візит до Нідерландів, де виступить із промовою у Гаазі. Про це повідомляє Nieuwsuur.

Згідно з програмою, промова президента має назву «Немає миру без справедливості». Про візит українського президента також свідчать рухи нідерландської урядової авіації. 

Водночас міністерство закордонних справ Нідерландів не підтвердило, але й не спростувало цю заяву.

Обстріл Донеччини: є загиблі та поранені

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 травня загинули дві людини, ще дев’ятеро – отримали поранення. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Серед постраждалих – двоє працівників підприємства та батько з сином, які сиділи на лавці біля свого будинку, коли російський снаряд влучив поряд із ними.

Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю

Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише «Європейська правда».

«Ми знаємо про ці повідомлення, але ми не в змозі підтвердити їх автентичність на цей час. Тож я не хочу вдаватись до спекуляцій про те, що трапилося», – зазначила спікерка.

Водночас вона зауважила, що Росія «має історію» проведення операцій під чужим прапором. 

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Теги: пожежа росія окупанти Володимир Зеленський небезпека поранення тривога вибух безпілотник системи ППО Нідерланди

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