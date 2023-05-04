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Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Окупанти застосували до 24 ударних дрони
фото ілюстративне

Ворог атакував Україну «Шахедами» з північного напрямку та з півдня

У ніч на 4 травня 2023 року ворог знову атакував Україну «Шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дрони Shahed-136/131. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цього разу силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних дронів.

Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування «Південь» та Повітряного командування «Центр».

Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів фото 1

Нагадаємо, повітряна тривога у Києві, а також у низці східних, північних, центральних і південних областей України тривала майже чотири години.

Повідомлялося, що в Одесі під час повітряної тривоги прогриміло сім вибухів. Окупанти атакували Одесу 15-ма ударними дронами Shahed-131/136. 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп

Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. Уламки ворожого дрона виявлено у житловій забудові в Шевченківському районі Києва.

Також уночі в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Теги: безпілотник окупанти росія війна ЗСУ

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